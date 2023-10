London Stock Exchange, problemi alle negoziazioni per centinaia di titoli

LSEG

(Teleborsa) - Unhaper gli ultimi 80 minuti della sessione odierna, giovedì 19 ottobre. I titoli FTSE 100, FTSE 250 e International Order Book (azioni quotate a Londra di società estere) hanno scambiato normalmente, ha spiegato il gestore della Borsa (), non fornendo alcun dettaglio sulla natura del problema.I titoli FTSE 100, FTSE 250 e IOB hanno chiuso normalmente, si legge in aggiornamenti sul problema, con la Borsa di Londra che ha invocato un Halt & Close per gli strumenti interessati, sottolineando che "è statoper i titoli interessati".Si tratta della prima interruzione delle negoziazioni sul London Stock Exchange dal