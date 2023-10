Luzzatti, nuova cartolarizzazione multioriginator di NPL da 350-400 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La, società consortile controllata dalle banche popolari locally significant, ha avviato lache vedrà la partecipazione di quindici banche - con contatti in corso per il coinvolgimento di altri istituti, anche significant - per un GBV complessivo stimato diLa Luzzatti, oltre al ruolo di global coordinator, hadell'operazione e le attività di scouting e adi analisi preliminare dei portafogli delle banche cedenti, si legge in una nota.La nuova cartolarizzazione viene strutturata con il supporto di, che agisce in qualità di; i ruoli di Master e Special Servicer sono stati affidati a Dovalue. Lo Studio Legale Orrick assiste la Luzzatti e le banche originator, mentre lo Studio Legale Chiomenti agisce quale advisor legale dell'Arranger.La cartolarizzazione, il cui, insieme ad una nuova cessione multioriginator true sale di single name secured, rientra nelle strategie della Luzzatti finalizzate a sostenere gli obiettivi di riduzione dell'NPL ratio lordo delle banche azioniste.