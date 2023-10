NB Aurora, perfezionata cessione del 49,9% del portafoglio partecipazioni

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha comunicato che è avvenuto ildell'operazione dial fondo di investimento di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II S.C.A SICAV RAIF, anch'esso gestito da Neuberger Berman AIFM S.à r.l., la società di gestione di NB Aurora, e sottoscritto da terzi investitori professionali.Tale operazione - si legge in una nota - ha "unaper NB Aurora, poiché da un lato consentirà alla società di realizzare parte del valore generato dal portafoglio sino ad ora generando unache sarà destinata alla distribuzione di un dividendo e, dall'altra, permetterà difinanziarie che verranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di espansione di PMI italiane non quotate leader nelle loro nicchie di mercato e con un elevato potenziale di crescita".Nel dettaglio, l'operazione ha previsto ildella partecipazione diretta pari al 49,9% in NB Aurora Holdings S.à.r.l. e della partecipazione diretta pari al circa 4,8% delle quote emesse dal fondo MIC Co-Invest SCSp.La cessione della suddetta quota di minoranza del portafoglio è avvenuta ad un, determinato sulla base del net asset value (NAV) del Portafoglio al 31 marzo 2023, integrato del costo di acquisto relativo all'investimento in Finlogic e ai due ultimi aumenti di capitale in Blu Club (veicolo che detiene la partecipazione in BluVet), operazioni perfezionate successivamente a tale data e non comprese nel predetto NAV di riferimento.