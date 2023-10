Nokia, fino a 14.000 tagli posti di lavoro dopo terzo trimestre negativo

Nokia

(Teleborsa) -, multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato chenell'ambito di un nuovo piano di riduzione dei costi, dopo che ledelsono diminuite del 15% su valuta costante (-20% reported) a 4,98 miliardi di euro, poiché l'incertezza macroeconomica e i tassi di interesse più elevati continuano a esercitare pressioni sulla spesa degli operatori.Ilcomparabile è sceso di 120 pb su base annua al 39,2% (reported è sceso di 140 pb al 38,7%). L'comparabile è stato di 0,05 euro (reported a 0,02 euro, -75% su base annua). Il free cash flow è stato negativo per 0,4 miliardi di euro.Nokia continua a prevedere vendite nettecomprese tra 23,2 e 24,6 miliardi di euro, con un margine operativo comparabile compreso tra l'11,5% e il 13%, assumendo la chiusura di accordi in sospeso in Nokia Technologies."Guardando al futuro, mentre le nostre vendite nette del terzo trimestre sono state influenzate dalla, prevediamo di vedere un miglioramento stagionale più normale nelle nostre attività di rete nel quarto trimestre - ha commentato il- Sulla base di ciò e supponendo di risolvere i rinnovi in sospeso che incidono su Nokia Technologies, ci stiamo avvicinando al limite inferiore del nostro intervallo di vendite nette per il 2023 e verso il punto medio del nostro intervallo di margine operativo comparabile".