USA, leading indicator settembre peggiora a -0,7%

(Teleborsa) - Scende più delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane a2023. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 104,6 punti in calo dello 0,7% rispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,5%), superiore alle attese degli analisti (-0,4%).La componente che riguarda laè aumentata dello 0,3% a 110,9 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,2% a 118,5 punti."Il LEI per gli Stati Uniti è sceso nuovamente a settembre, segnando- ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso il Conference Board."Finora, l'economia statunitense ha mostrato una notevole resilienza nonostante le pressioni derivanti dall'aumento dei tassi di interesse e dall'elevata inflazione - ha aggiunto - Tuttavia, il Conference Board prevede che questa tendenza non sarà sostenuta ancora a lungo e che una".