Vivendi, ricavi in crescita nei 9 mesi grazie a Canal+ e Havas

Vivendi

(Teleborsa) -, una delle principali media company europee, ha chiuso iconpari a 7.124 milioni di euro, rispetto a 6.895 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. L'aumento del 3,3% è dovuto principalmente alla crescita dei ricavi di(+167 milioni di euro) e di(+ 82 milioni di euro), parzialmente compensato dal decremento di Vivendi Village (-25 milioni di euro). A valuta e perimetro costanti, i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 3,2%.I ricavi del2023 sono aumentati del 2,5% e del 3,1% a valuta e perimetro costanti, a 2,426 miliardi di euro."La crescita dei ricavi per i primi nove mesi del 2023 riflette la validità della strategia di Vivendi - hanno commentato, Presidente, e, CEO - Canal+ e Havas hanno dimostrato la rilevanza delle azioni di trasformazione e internazionalizzazione che abbiamo implementato con loro negli ultimi anni"."Prevediamo di, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie approvazioni -hanno aggiunto - Il nostro gruppo assumerà quindi una nuova dimensione, con un incremento dei ricavi di circa il 70% grazie, in particolare, al contributo di Hachette, terzo editore di libri trade e didattici, e delle attività di travel retail. Allo stesso tempo anche la nostra posizione internazionale verrà rafforzata in modo significativo".