IGD, Intesa conferma Hold in attesa di operazione su bond

(Teleborsa) -ha confermato il target price (a 2,6 euro per azione) e lasul titolo, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, dopo l'annuncio dell'da 400 milioni di euro e un'offerta di scambio e riacquisto del prestito obbligazionario in scadenza il 28 novembre 2024.Gli analisti affermano di mantenere "un" in attesa dell'esito dell'accordo annunciato (da pubblicare tra il 10 e il 14 novembre)."Consideriamo l'di IGD che ne restringerebbero il profilo di rischio a breve termine - si legge nella ricerca - Al contrario, un eventuale fallimento del processo di consent solicitation metterebbe sotto pressione la società a causa delle sue necessità di rifinanziamento, che richiederebbe un'operazione alternativa nel 2024 in un contesto di tassi di interesse più elevati".