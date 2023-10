SBE-Varvit verso quotazione su Euronext Growth Milan

Equita SIM

(Teleborsa) -(SBEV) ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 6 novembre, con il debutto nei giorni successivi.è Euronext Growth e Specialist.Il gruppo è attivo nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione ditra cui viti, bulloni, dadi, prodotti stampati a freddo e a caldo, organi di fissaggio e componenti meccanici di elevato contenuto ingegneristico.Al 31 dicembre 2022, SBEV ha registrato untotale di 392 milioni di euro, la maggior parte in Europa (86%). I prodotti sono destinati alla commercializzazione nell'ambito di diversi mercati di sbocco tra cui i seguenti: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine industriali, veicoli commerciali, personal mobility, eolico e infrastrutture, per un totale di oltre 2.500Ilè composto da 6 membri: Alessandro Vescovini, Presidente; Federico Vescovini, Vice Presidente Esecutivo; Alberto Vescovini, Amministratore con deleghe; Pierluigi Mastrorilli, Amministratore non esecutivo; Fabrizio Vicari, Amministratore non esecutivo; Andrea Pez, Amministratore non esecutivo. Il CdA verrà integrato con la nomina di un settimo componente, qualificabile come indipendente.Prima dell'ammissione, ilè controllata al 100% da Vescovini Group S.p.A. (riconducibile per il 33,3% ad Alessandro Vescovini, il 33,3% a Federico Vescovini e il 33,3% ad Alberto Vescovini).Il capitale sociale è suddiviso in 117.000.000 azioni, di cui(categoria speciale di Azioni detenute da Vescovini Group S.p.A., che attribuiscono il diritto a 3 voti ciascuna e 0 azioni ordinarie). Le Azioni A si convertono automaticamente in azioni, in rapporto di 1 azione per ogni azione A, in caso di sottoscrizione da parte di, o trasferimento a, o comunque nel caso in cui siano detenute, direttamente o indirettamente, da, soggetti diversi da Vescovini Group S.p.A..e in prossimità dell'ammissione è prevista la conversione di un numero da confermare di azioni A in azioni ordinarie nell'ambito dell'offerta in vendita.