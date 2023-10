UN.I.COOP Lazio: Lorenzo Stura riconfermato presidente all' unanimità

(Teleborsa) -, nel corso del IV Congresso, che si è svolto a Roma, presso il Leon’s Place Hotel. Fra i temi al centro dell’evento la cooperazione nel LazioDopo l’insediamento degli organi assembleari, i lavori si sono aperti con la relazione del Presidente dell’Unione Regionale Lazio, l’Avv. Lorenzo Stura e sono proseguiti con i saluti dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e delle parti sociali.Nel pomeriggio sono intervenuti i Delegati e i Cooperatori e si sono svolte le elezioni del Presidente, dei Componenti del Consiglio Direttivo Regionale e l’elezione dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Al termine dei lavori è stato riconfermato all’unanimità l’Avv. Lorenzo Stura come Presidente dell’Unione Regionale Lazio."È stato un mandato importante, durante il quale abbiamo consolidato una struttura che a oggi, con un trend di sola crescita,, con eccellenze nel settore sociosanitario, agricolo, trasporto pubblico non in linea, refezione scolastica e logistica. È stato un mandato che ha rafforzato i legami, soprattutto perché si sono attraversati e superati uniti, dei momenti durissimi. È anche per questo che desidero ringraziare per avermi continuato a dare fiducia", ha dichiarato il. "Quelli come oggi sono i momenti più alti della vita di un’associazione momenti di confronto, in cui si fanno i bilanci di ciò che è stato fatto, si analizza il presente e si fanno programmi per il futuro. Tra gli obiettivi: rendere le nostre associate più consapevoli delle proprie potenzialità, dotandole di strumenti idonei a migliorare le strutture a livello di governance interna e, al contempo, di migliorarle per aprirsi a nuovi mercati ed essere più competitive all’esterno", conclude il Presidente.Per, Vicepresidente Regionale Lazio e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione: "È un onore partecipare al IV Congresso dell'UN.I.COOP. della Regione Lazio. Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto in un periodo certamente difficile. La pandemia e poi la guerra hanno messo a dura prova il sistema con un aumento esponenziale dei costi delle materie prime. Dobbiamo comunque essere ottimisti e mettere a fattore comune le migliori energie per affrontare le sfide che abbiamo davanti. È fondamentale quindi puntare sull'innovazione e sostenibilità per diventare sempre più attori protagonisti di un cambiamento positivo".Secondo l'On., Assessore Regione Lazio Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona: "Il testo della nuova proposta di legge sulla cooperazione sociale è pronto. È fondamentale favorire la coprogrammazione e la coprogettazione con tutti gli stakeholders. In tal senso ci impegniamo a condividere tale proposta nell'ottica di introdurre eventuali miglioramenti, puntando ad arrivare a una sua approvazione entro l'anno".L’On., Vicepresidente della XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati, ha dichiarato che: "Il mondo della cooperazione è importantissimo per la tenuta del sistema sociale. Si tratta di un comparto essenziale che va sostenuto con risorse adeguate. Abbiamo bisogno di idee e di contributi per riformare il settore e affrontare le sfide attuali. In questo quadro il mondo della cooperazione dovrà essere protagonista per il rilancio del nostro Paese".L’On.Assessore alla Mobilità Comune di Roma, ha osservato che: "Il mondo della cooperazione è pienamente inserito nel sistema delle piccole e medie imprese che rappresenta il tessuto fondamentale del nostro Paese. Il mio ringraziamento è rivolto al lavoro che la cooperazione svolge. I finanziamenti che il Comune ha stanziato per tale settore sono particolarmente significativi, ma occorre che tali fondi vengano sbloccati al fine di sviluppare le infrastrutture e velocizzare i processi attuativi".il Cons. Edy Palazzi, Vicepresidente V Commissione Cultura Consiglio Regionale del Lazio e Patrizia Di Fazio, Direttore presso GAL Castelli romani e Monti Prenestini.