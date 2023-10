Fisco, le prime indicazioni sul Dl Adempimenti atteso in Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Arrivano le primesuldella delega fiscale sugliche dovrebbe andare all'esame del Consiglio di ministri di oggi. In base alla bozza del provvedimento che circola tra gli organi di stampa, sale ail limite d'importo al di sotto del quale i contribuenti tenuti al, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, possono rimandare il versamento al periodo successivo. La norma vigente fissa il limite a "lire 50.000". Prevista anche la possibilità di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro).Stop poi all'obbligo di rilascio delladei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti deio deiche si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'. Viene anticipato invece dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di. Per i soggettiil termine è invece anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.In arrivo unadeidelle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA. La norma, spiega la relazione illustrativa, prevede in particolare che con un provvedimento dell', sentito il, siano "progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni". Previsto che che vengano "progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi".Stop nei mesi di"salvo casi di indifferibilità e urgenza" all'invio dida parte dell'Agenzia delle Entrate. La norma in particolare prevede la sospensione dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre dell'invio di comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.Prevista anche la possibilità di pagare le somme indicate nelo ricevute tramite avviso anche attraverso la piattaforma. Infine, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione deianche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.