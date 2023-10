Mercati deboli su incertezza geopolitica e tassi alti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sul sentiment pesano le incertezze sull'evoluzione delle, ma anche il fatto che ildegli Stati Uniti abbiano superato il 5%, un livello psicologico che alimenta la preoccupazione che l'impennata dei costi di finanziamento eroderà la crescita economica.Intanto, cresce l'attesa per la, con gli analisti che prevedono che Francoforte lascerà i tassi di interesse invariati al 4%. Gli osservatori saranno attenti ai segnali da parte della presidente della BCE Christine Lagarde su come l'aumento dei rendimenti obbligazionari globali potrebbe influenzare le prospettive della politica monetaria.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,061. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.978,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 87,55 dollari per barile, in calo dello 0,61%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +200 punti base, con ilche si posiziona al 4,95%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,81%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.310 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.071 punti. In discesa il(-0,72%); come pure, leggermente negativo il(-0,64%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,38%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,28%.avanza dell'1,19%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,14%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,53%.scende del 3,04%. Calo deciso per, che segna un -2,64%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,47%.di Milano,(+4,77%),(+1,91%),(+1,59%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,47%. Soffre, che evidenzia una perdita del 6,47%. Scende, con un ribasso del 3,89%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,08%.