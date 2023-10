USA, rendimento Treasury a 10 anni sopra il 5%: record da 2007

(Teleborsa) - Ilquesta mattina, su livelli che non si vedevano da 16 anni, spinto dalle aspettative che la Federal Reserve manterrà tassi di interesse elevati. Il rendimento si attesta al 5,01% alle 12,15 (ora italiana), in aumento di 9 punti base dal valore precedente e al livello più alto dal 2007.Il rendimento del decennale aveva superato brevemente il 5% nella giornata di, sulla scia dei commenti del, il quale ha affermato che la banca centrale rimarrà "risoluta" nel suo impegno a ridurre l'inflazione in modo sostenibile al 2%. Il rendimento aveva poi subito rintracciato.Al di là dell'andamento giornaliero, l'aumento del rendimento del Treasury a 10 anni, un vero e proprio, al di sopra deldel 5% sottolinea l'ipotesi degli investitori secondo cui difficilmente la Fed e le altre banche centrali taglieranno rapidamente i tassi di interesse.Venerdì(Atlanta Fed) ha detto di ritenere che l'economia stia rallentando, anche se non si attende una recessione, e che l'avvio di unrichiede che l'inflazione sia molto più vicina al 2%, ma le condizioni potrebbero maturare prima della fine del 2024.