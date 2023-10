Vista Equity Partners acquisirà EngageSmart per 4 miliardi di dollari

EngageSmart

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento globale focalizzata su aziende attive nel campo dei software e dei dati, ha siglato un, fornitore di software per i pagamenti, in una transazione interamente in contanti del valore di circaSecondo i termini dell'accordo, gli azionisti di EngageSmart riceverannoal completamento della transazione. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 23% rispetto al prezzo di chiusura inalterato delle azioni ordinarie di EngageSmart il 4 ottobre 2023 e un premio di circa il 30% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume dei 30 giorni precedenti.Al completamento della transazione, affiliate di Vista deterranno circa ile affiliate di General Atlantic, uno dei principali investitori globali in campo growth, deterranno circa ildel capitale.