Edil San Felice, esercizio parziale dell'opzione greenshoe

Edil San Felice

Alantra

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, in qualità di soggetto incaricato a svolgere l'attività di stabilizzazione relativamente alle azioni ordinarie, haconcessa da The Sight S.r.l. per 218.014 azioni ordinarie rispetto alle massime 395.257 azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe.A seguito dell'esercizio parziale dell'Opzione Greenshoe nei termini sopra indicati, l'ha riguardato complessivamente 4.467.028 azioni ordinarie di Edil San Felice per un controvalore complessivo pari a 11.301.580,84 euro e ildi Edil San Felice sul mercato risulta pari al 23,21%.