LU-VE, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

LU-VE

(Teleborsa) -ha tagliato a(dai precedenti 31,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando lasul titolo a "". Gli analisti scrivono che, nonostante la performance dei ricavi in leggero calo nel terzo trimestre, il margine EBITDA dovrebbe essere rimasto in linea con il primo semestre e sopra lo stesso periodo 2022, grazie a un migliore andamento dei prezzi delle materie prime, e all'ottimizzazione di un numero di linee di costo.In termini di prospettive, il management ha sottolineato che la ripresa degli investimenti del settore supermercati e HORECA, precedentemente attesa, non si è ancora concretizzata; il gruppo può comunque contare su un'ampiae, nonostante la crescente volatilità del business nel breve termine, staPer quanto riguarda il, Intermontesui ricavi del 4,0%/7,4% a causa dei rinvii nel settore delle pompe di calore e di una ripresa più graduale delle attività con i supermercati. Al contrario, in termini di margini, lascia sostanzialmente invariate le previsioni sui margini EBITDA per il 2023/24, rispettivamente al 12,9% e al 13% delle vendite. Nel complesso, abbassa le previsioni sull'EPS per il 2023 e il 2024 rispettivamente del 5,2% e del 12,3%."Il nostro taglio delle stime è dovuto a situazioni specifiche che- si legge nella ricerca - Nel dettaglio, il gruppo rimane ben esposto a trend favorevoli: 1) l'applicazione di normative ambientali sempre più severe; 2) la migrazione dei sistemi di riscaldamento da gas a elettrico attraverso l'utilizzo di pompe di calore; 3) lo sviluppo delle esigenze di strumenti di refrigerazione legati all'aumento della popolazione urbana; 4) la creazione di catene del freddo efficaci nei paesi in via di sviluppo; 5) esigenze di raffreddamento dei data center e degli impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile".