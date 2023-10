Elica, EBITDA normalizzato 9 mesi in linea con attese a 37,5 milioni

Elica

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con undi euro rispetto ai 17,1 milioni di euro al 30 settembre 2022ed un risultato netto normalizzatodi euro rispetto ai 15,9 milioni di euro al 30 settembre 2022.in un mercato caratterizzato da un significativo rallentamento della domanda, principalmente dovuto all'incertezza generata dal rallentamento economico. La, che rappresenta il 77% del fatturato totale, ha registrato una flessione del -14,6% (-13,7% a cambi e perimetro costanti). La, che rappresenta il 23% del fatturato totale, riconferma la tendenza negativa del mercato, nelle aree ventilation e heating. Il terzo trimestre, particolarmente negativo, si contraddistingue per una contrazione del -30,8%.(-13,4%), in linea con le aspettative, rispetto ai 43,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante una domanda debole e una ancora attuale pressione sui prezzi, il margine operativo lordo rimane stabile, con un margine sui ricavi del 10,4% (10,3% al 30 settembre 2022).pari a 19,4 milioni di euro (-24,3%) rispetto ai 25,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, con un margine sui ricavi al 5,4% (6,1% al 30 settembre 2022).normalizzata pari a -47 milioni di euro al 30 settembre 2023 (al netto dell’effetto IFRS 16 di -12,6 milioni di euro e debito per acquisto partecipazioni per -1 milione di euro).