Fervi, ricavi stabili nel 3° trimestre e PFN in miglioramento

(Teleborsa) - Ilha chiuso il terzo trimestre condi euro, in linea con il dato al 30 settembre 2022. E' quanto emerge dai dati di pre-consuntivo pubblicati oggi.Laconsolidata, negativa (indebitamento netto) per circa 8,8 milioni di euro, risultadi euro rispetto al dato al 30 giugno 2023 (negativa per 9,4 milioni) e di 2,4 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2023 (negativa per 11,2 milioni)."I risultati al 30 settembre confermano la solidità del Gruppo in un momento in cui il mercato è in fase di contrazione a causa degli eventi geopolitici oltreché per effetto del riequilibrio delle scorte dopo la forte crescita del 2021-2022. Il fatturato si mantiene sui livellidel corrispondente periodo dello scorso anno con il Gruppo che continua a generare cassa anche nel terzo trimestre", ha detto l'Ad