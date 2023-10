Partnership Fri-El Geo e A2A per il teleriscaldamento green di Milano

A2A

(Teleborsa) -, produttore di energia geotermica, e, attraverso la controllata A2A Calore e Servizi, leader in Italia nel settore del teleriscaldamento, hanno avviato unache permetterà di. La localizzazione degli impianti all’interno della Citta` Metropolitana di Milano e` attualmente in fase di studio.Con l’intesa firmata, Fri-El Geo e A2A Calore e Servizi dimostrano di voler. La, infatti, e` una tra le fonti energetiche a minor impatto ambientale ed e` pronta a svolgere un ruoloimportante per il futuro sostenibile in Italia.Grazie al, l’energia termica prodotta da un impianto geotermico potra` arrivare direttamente nelle case senza necessita` di lavori di ristrutturazione. Inoltre, le abitazioni guadagnerebbero almeno due classi energetiche con la sostituzione del gas metano, che oggi in Italia e` responsabile di oltre il"Questa partnership e` una risposta concreta, innovativa ed efficacie alla discussione sulla direttiva "case green" in corso al Parlamento e al Consiglio Europeo" dichiara. "Stiamo investendo molte risorse sulla geotermia e, oggi che il prezzo del gas sta risalendo, ancor di piu` e` urgente che il Governo si impegni, con incentivi adeguati, a tutelare il rischio degli investitori per rendere competitiva ed estendere la realizzazione degli impianti geotermici"."Il settore del riscaldamento e raffrescamento urbano contribuisce significativamente alle emissioni di CO2 nelle citta`. Ridurre l’impronta carbonica delle proprie reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che gia` rappresentano un modello di efficienza e circolarita` attraverso lo sfruttamento delle risorse disponibili sul territorio, e` tra i principali obiettivi della strategia di decarbonizzazione del Gruppo A2A" commentaAmministratore Delegato di A2A Calore e Servizi. "L’accordo siglato con Fri- El Geo si inserisce in questo quadro, prevedendo per A2A Calore e Servizi il ritiro di energia termica 100% green, che verra` resa disponibile dagli impianti geotermici in fase di sviluppo".Fri-El Geo ha gia` presentato il, che prevede oltre 100 opportunita` di esplorazione geotermica in Italia, di cui 15 gia` realizzabili nei prossimi anni. Lo scopo e` utilizzare il calore proveniente da fonti geotermiche del sottosuolo da distribuire in centri abitati e zone industriali sul territorio nazionale. Un impianto geotermico a media entalpia a ciclo chiuso come quello in costruzione ad Ostellato (FE) e` in grado di produrre abbastanza energia termica green da riscaldare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, circa 120.000 abitazioni e potrebbe far risparmiare 40.000 tonnellate di CO2/anno.