Unicredit, BCE approva tranche da 2,5 miliardi del programma di acquisto azioni

(Teleborsa) -ha ricevutoper l'esecuzione diper un massimo didi euro.L'approvazione si è basata sulle informazioni finanziarie fornite dalla Società, che hanno evidenziato lae la generazione organica di capitale.di UniCredit per il 2023 è di almeno, contro i 5,25 miliardi di euro del 2022, che si traduce in un. Ciò sottolinea l'impegno di UniCredit a conseguire, preservando al contempo la solidità patrimoniale.Proforma per questa ulteriore tranche di riacquisto di 2,5 miliardi di euro,nel terzo trimestre 2023, il migliore della categoria.L'avvio del programma di riacquistoda parte degli azionisti della Società in occasione dell'degli azionisti convocata per ile per la quale è stato pubblicato un avviso di convocazione il 22settembre 2023.