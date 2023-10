Russia, la Banca centrale alza tassi al 15% per frenare inflazione

(Teleborsa) -di 200 punti base,dal 13% precedente, a causa di una pressione inflazionistica che supera le aspettative della banca centrale. Lo ha annunciato L'Istituto guidato da Elvira Nabiullina, che sta tentando disperatamente diPer questo la Banca centrale ha ritenuto "ulteriormente la politica monetariae riportata in linea con il target entro il 2024"."Il ritorno dell’inflazione all’obiettivo e la sua ulteriore stabilizzazione vicino al 4% significa anche che le", ha avvertito la banca centrale, spiegando che "sui tassi di riferimento,attuali e attese, rispetto all’obiettivo e agli sviluppi economici nell’orizzonte di previsione, nonché dei rischi posti dalla reazione dei mercati finanziari".Parlando dell'inflazione, la banca centrale ha spiegato che lefino a raggiungere un livello superiore alle aspettative della Banca di Russia., la crescita dei prezzi destagionalizzata è statain termini annualizzati (rispetto al 5,1% nel secondo trimestre). Allo stesso modo, l’inflazione core è salita al 9,6% (rispetto al 5,7% nel secondo trimestre). Al 23 ottobre, l’inflazione annua è salita al 6,6% dal 6% di settembre.aggiornate della Banca centrale russa,Considerando l’attuale orientamento della politica monetaria, l’inflazione annua è attesa in calo al 4–4,5% nel 2024 e si manterrà prossima al 4% in seguito.- nota l'Istituto centrale - si sonoin seguito all’aumento del tasso di riferimento nel periodo luglio-settembre. Le decisione della Banca centrale sui tassi creeranno le condizioni monetarie utili ae tendenze disinflazionistiche. Nello scenario di base, la Banca di Russia prevede che la crescita del credito bancario all’economia rallenterà al 5-10% nel 2024, dal 17-20% nel 2023.dalla Banca di Russia a settembre. L’espansione della domanda interna si riflette, tra l’altro, in un, che dall’inizio del 2023 ha contribuito sostanzialmente all’. Oltre alle sanzioni sulle importazioni, il principale vincolo dal lato dell’offerta per è legato alle condizioni del mercato del lavoro. Secondo le indagini condotte dalle imprese, la carenza di manodopera continua ad ampliarsi. La disoccupazione è ai minimi storici. La scarsa mobilità geografica e intersettoriale della forza lavoro costituisce un ulteriore vincolo strutturale.della Banca di Russia. Nel suo scenario di base, la Banca di Russia prevede che il PIL crescerà al 2,2–2,7% nel 2023, 0,5–1,5% nel 2024, 1,0–2,0% nel 2025, 1,5%–2,5% nel 2026.