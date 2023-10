Clariant acquista Lucas Meyer Cosmetics per 810 milioni di dollari

Clariant

(Teleborsa) -, colosso svizzero della chimica, ha, fornitore canadese di ingredienti di alto valore per l'industria dei cosmetici e della cura personale, da International Flavours & Fragrances (IFF) per un(circa 720 milioni di CHF) senza debiti e cash, equivalente a un multiplo EV/EBITDA di 16,3x. La transazione proposta dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024."La proposta acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics segna un altro importante passo avanti per la strategia di crescita mirata di Clariant. Rafforzerà la nostra posizione di vera azienda chimica specializzata, la nostra esposizione verso i mercati di consumo e la nostra presenza in Nord America, sostenendo al contempo il nostro obiettivo di accelerare l'innovazione orientata al cliente e alla sostenibilità", ha affermato"Unendo il nostro portafoglio di ingredienti per la cura personale con Lucas Meyer Cosmetics, Clariant diventerà leader nel settore degli ingredienti cosmetici di alto valore, uno dei mercati delle sostanze chimiche speciali più attraenti, redditizi e in più rapida crescita - ha aggiunto - Con questo passo,per consentire la creazione di valore e una crescita redditizia".Datadelle attività, l'ambizione di Clariant è quella di aumentare le vendite annuali di Lucas Meyer Cosmetics da 100 milioni di dollari a 180 milioni di dollari entro il 2028.