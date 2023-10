Wall Street tonica nella settimana della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, in avvio di settimana, con gli occhi degli investitori concentrati sulla Federal Reserve, che si riunirà mercoledì, per decidere sui tassi di interesse. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali mentre resta sotto osservazione l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dello 0,83%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,95% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il(+1,07%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,18%).(+1,83%),(+1,59%) e(+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+9,29%),(+0,80%),(+0,59%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,60%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,99%.(+10,11%),(+9,29%),(+6,83%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,65%.In perdita, che scende del 9,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,36 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,02%.