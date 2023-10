Banca d'Italia, Visco: scelta BCE sui tassi è "decisione saggia"

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italia,, ha difeso la scelta di politica monetaria delladi mantenere i tassi di riferimento sugli attuali livelli per un periodo sufficientemente ampio – facendo quindi leva più sulla persistenza dell'azione che sulla sua intensità – definendo tale decisione "". Nel suo intervento alla 99esima giornata del risparmio organizzata dall'Acri a Roma – l'ultima apparizione pubblica nel ruolo di governatore della Banca d'Italia, a conclusione del suo secondo mandato – Visco ha spiegato che questo approccio "fornisce infatti, in assenza di nuovi forti shock dal lato dell'offerta, il giustotra il rischio di fare troppo e quello di non fare abbastanza, riducendo allo stesso tempo le possibili ripercussioni sulla già debole attività economica e i rischi per la stabilità finanziaria".Quanto al dibattito sullacon cui l'istituzione si è mossa nella sua manovra restrittiva, in ritardo secondo alcuni, "non è questa la sede per entrare in questo" ma "ritengo che la reazione del Consiglio (Bce) all'accelerazione dei prezzi sia stata, anche se di intensità senza precedenti, in linea con il graduale evolversi dellae che, a fronte di uno shock di offerta di tali dimensioni, abbia correttamente mirato a contrastare il propagarsi dell'inflazione".Secondo Visco inoltre "lasta di certo dando i suoi frutti". Ma bisogna "garantire che il rientro dell'inflazione si compia nei tempi stabiliti" e "al tempo stesso evitare che eccessi die del credito abbiano inappropriati effetti recessivi – ha aggiunto – contribuendo anche per tale via ad alimentare l'incertezza sull'economia è sulla stessa stabilità dei prezzi. Due condizioni, queste, cruciali anche per le decisioni e le possibilità di risparmio".Il governatore uscente ha poi ricordato che gli ultimiriportano ulteriori peggioramenti dell'economia dell'area euro e un netto rientro dell'inflazione. La stima preliminare di Eurostat suldel terzo trimestre ha registrato infatti un calo dello 0,1%, mentre la stima preliminare sull'inflazione di ottobre ha riportato un ulteriore rallentamento al 2,9%, dal 4,5% di settembre."La fase di sostanzialedel prodotto è proseguita inanche nell'estate. Le nostre indagini e gli indicatori qualitativi continuano a segnalare una diffusa debolezza dell'; nonostante il buon andamento del turismo, nei servizi sembra essersi esaurito il forte recupero che ha fatto seguito alla fase piu' acuta della pandemia", ha spiegato Visco, citando lo scenario previsionale dell'ultimo bollettino economico. "La crescita del PIL sarebbe pari allo 0,7 per cento quest'anno, allo 0,8 nel 2024 e all'1,0 nel 2025. Iche circondano queste stime sono, come per quelle sull'economia mondiale e sugli altri principali paesi dell'area dell'euro, orientati al ribasso – ha però ricordato – soprattutto per l'acuirsi delle tensioni geopolitiche e l'irrigidimento delle condizioni di finanziamento. La dinamica del prodotto, l'inflazione e l'aumento dei tassi stanno a loro volta influendo sulla propensione delle famiglie italiane a risparmiare".Il governatore ha infine rilevato che in Italia con l'e l'"si è osservato di recente uno spostamento dai depositi a vista, cresciuti in misura molto rilevante nel post-pandemia, a strumenti finanziari più remunerativi. Nei primi sei mesi di quest'anno, in particolare, si sono registrati oltre, un valore molto elevato nel confronto storico".