Isybank, Valitutti: ascoltiamo i clienti, banca sarà fruibile anche su PC e tablet

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Stiamo ascoltando la voce di tutti i nostri clienti e stiamo raccogliendo le varie richieste. A inizio dicembre ci sarà la possibilità di avere lee stiamo lavorando per rendere la bancacome avveniva con. Questa è una prova che ascoltiamo i clienti". Lo ha affermato, amministratore delegato di, durante un intervista a Sportello Italia di Radio Rai, commentando le richieste dei clienti e le proteste dopo il passaggio alla nuova banca digitale. Isybank è uno dei pilastri della strategia di sviluppo digitale del Piano di Impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo.Ilè avvenuto il passaggio dei "di Intesa Sanpaolo a Isybank", ha detto Valitutti, e "ad oggi oltre il 90% dei clienti ha già effettuato il primo accesso e sta usando l'app per l'operatività quotidiana". Inoltre, "in sole due settimane sono già stati accreditati 50.000 stipendi".In merito al fatto che alcuni clienti non hanno visto o risposto ai messaggi che comunicavano il cambio di istituto, Valitutti ha detto che "ci dispiace constatare che alcuni non avevo capito il passaggio" e che "ci prendiamo cura del cliente e stiamo mettendo mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di riaprire un conto in Intesa Sanpaolo senza nessun disagio, e comunque questa nuova banca per clienti prevalentemente digitali hache pensiamo siano la cosa migliore da offrire".Quelli per cui è stata pensata la migrazione, sono ", individuando coloro che hanno dimostrato di avere dimestichezza con l'uso della tecnologia digitale e che avevano già l'app di Intesa Sanpaolo, che già si rivolgevano poco alla filiale fisica, con".A chi non è contento di Isybank, "e ci occupiamo di tutto noi - ha spiegato il CEO - Il cliente può decidere di tornare in Intesa Sanpaolo aprendo un nuovo conto, che può abbinare o meno a quello già disponibile in isybank, e si occuperà di tutto la banca, senza spese di chiusura e apertura conto".