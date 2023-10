Stellantis, ricavi terzo trimestre +7%. Impatto scioperi USA su ricavi: 3 miliardi

Stellantis

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre 2023 con ricavi in aumento del 7% a/a a 45,1 miliardi di euro, grazie a un aumento dei volumi e dei prezzi che hanno compensato l'impatto negativo dei cambi.Lesono in crescita dell'11% a 1,427 milioni di unità con miglioramenti nell'Europa Allargata, Medio Oriente e Asia, Nord e Sud America.Stellantis ha raggiunto unsul nuovo contratto di lavoro, ma gli scioperi hanno avuto un impatto negativo sui ricavi di circa 3 miliardi di euro."Nella prima metà di quest’anno, Stellantis è emersa come leader nel settore per AOI, margine AOI e flusso di cassa industriale netto rispetto ai concorrenti equiparabili. Oggi, la nostra priorità è mantenere questo slancio raggiungendo valori di redditività e flussi di cassaai vertici del settore, affrontando le sfide cruciali dell’industria a breve termine e proseguendo con l’elettrificazione e la trasformazione tecnologica. Questa crescita sta dando impulso all’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030", affermaStellantis terrà un Investor Day il 13 giugno 2024 negli Usa nel quartier generale di Auburn Hills nel Michigan.I risultati dell'esercizio 2023 invece saranno diffusi il 15 febbraio.