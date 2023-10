Wall Street resta al palo in attesa della Federal Reserve

Pfizer

(Teleborsa) -, nel giorno in cui inizia ladella Federal Reserve statunitense. Le aspettative sono che la banca centrale manterrà i tassi di interesse stabili, con l'attenzione che domani sera si concentrerà sullo statement e sui commenti del presidente Jerome Powell. Intanto, prosegue la, con il 77,7% delle 251 società dell'S&P 500 che hanno riportato utili finora superiori alle stime degli analisti, secondo i dati LSEG riportati da Reuters.Tra i big che hanno diffuso i, spiccano(che ha deluso le aspettative per il trimestre poiché le vendite del vaccino anti-Covid-19 e della pillola Paxlovid hanno continuato a crollare),(che ha riportato un calo nel portafoglio ordini, anche se ha registrato utili sopra le stime degli analisti) e(che ha ritirato le previsioni su ricavi e profitti per l'intero anno, con un rallentamento della domanda).Sul, i prezzi dell'immobiliare statunitense sono risultati in aumento nel mese di agosto 2023 (sia per i dati dalla Federal Housing Finance Agency che per quelli S&P Case-Shiller ), è aumentata marginalmente la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel 3° trimestre del 2023, è peggiorata marginalmente l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, è diminuita la fiducia dei consumatori americani a ottobre.Guardando ai, ilsi attesta a 32.981 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.180 punti. Sulla parità il(+0,13%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,07%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,82%),(+0,78%) e(+0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%),(+2,07%),(+2,02%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,26%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,47%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+4,42%),(+4,41%),(+4,18%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,70%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,47%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,37%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,78%.