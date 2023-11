Decreto Anticipi, Anief presenta in Senato gli emendamenti per la scuola

(Teleborsa) - Il: dalle indennità di vacanza contrattuale alla stabilizzazione die precari di lungo corso. Lo sostiene il sindacato della scuola, che ha presentato in Senato i suoiDecisivo il ruolo della, che sta esaminando il DL 18 ottobre 2023, n. 145 ed accogliendo le proposte di modifica del testo: tra gliper la scuola ve ne sono. Da segnalare in particoare l'emendamento che prevede ilper tutti i dipendenti e; fra le proposte c'è anche ildei docenti precari dall Gps,del personale,la conferma nei, l’integrazione delle, l’adeguamento dellin organico di diritto su posti di sostegno e l’opzioneIl sindacato prevede di portare avanti tali richieste, ad iniziare dall’estensione dell'assegno di dicembre, come anticipo del rinnovo contrattuale, anche al personale precario e di finanziare per intero gli arretrati della indennità di vacanza contrattuale anche per l'anno 2022 e 2023. Nel frattempo, Anief porta avanti il ricorso al giudice del lavoro per garantire la parità di trattamento del personale precario e la diffida per l’assegnazione adeguata degli arretrati a tutto il personale.