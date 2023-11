S&P, rischio default sale in Europa: pesano rischi liquidità e rifinanziamento

(Teleborsa) - Il numero di società ad alto rischio (emittenti con rating pari o inferiore a "CCC+") è sceso a 50 da 52 in Europa tra giugno e settembre 2023, ma è rimasto al di sopra della media degli ultimi cinque anni a 45. Lo affermain una nuova analisi sul tema, che rileva come il rischio di insolvenza per le società ad alto rischio in Europa sia in aumento, con ilIl calo delle società ad alto rischio fa seguito adal 30 giugno 2023. Cinque delle sette aggiunte riguarda emittenti che sono sono stati declassati a "CCC+" o a un livello inferiore a causa dell'aumento dei rischi di rifinanziamento e di liquidità, poiché i tassi di interesse più elevati rendono difficile per alcuni emittenti con rating più basso onorare o rifinanziare il proprio debito.Delle nove rimozioni,e tre di questi emittenti hanno successivamente richiesto il ritiro dei rating. Oltre a questo ci sono stati altri tre ritiri di rating. Inoltre, S&P ha aggiornato due emittenti alla categoria "B-" dalla categoria "CCC", rispetto ai cinque aggiornamenti del trimestre precedente. Il miglioramento delle prestazioni operative è rimasto il motivo principale di questi aggiornamenti.L'importo totale delè sceso a 55,5 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023 da 62,3 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023, principalmente a causa del default di due emittenti. Tuttavia, il volume del debito rimane quasi ai massimi livelli rispetto ai minimi del periodo pre-pandemia.S&P prevede un aumento del rischio di default per le società europee ad alto rischio poiché il conteggio dei default europei da inizio anno è al secondo livello più alto dal 2008, e considerando anche l'rispetto alle medie a lungo termine."Il numero di tali emittenti è recentemente aumentato notevolmente, raggiungendo il livello più alto degli ultimi due anni - si legge nel rapporto - Molti degli emittenti più deboli provengono da settori rivolti ai consumatori, come i. Entrambi questi settori fanno affidamento su una spesa al consumo resiliente, che è sotto pressione a causa dell’inflazione e degli alti tassi di interesse".