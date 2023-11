Tonica Wall Street dopo la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Caterpillar

Microsoft

Intel

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Nike

Chevron

United Health

Advanced Micro Devices

DexCom

Sirius XM Radio

MercadoLibre

Automatic Data Processing

Enphase Energy

Illumina

Verisk Analytics

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, dopo che la Federal Reserve ha lasciato fermi i tassi di interesse, ai massimi da 22 anni.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un rialzo dello 0,67%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.238 punti. Ottima la prestazione del(+1,77%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,33%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,08%),(+1,84%) e(+1,43%).Al top tra i(+2,56%),(+2,35%),(+2,16%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Tra i(+9,69%),(+5,97%),(+5,14%) e(+4,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,60%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,52%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:12:30: Challenger licenziamenti (preced. 47,46K unità)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 210K unità)13:30: Produttività, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 3,5%)13:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 2,2%)15:00: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. 1,2%)13:30: Variazione occupati (atteso 182K unità; preced. 336K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%).