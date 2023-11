Xenia Hotellerie Solution ammessa su EGM. Debutto il 6 novembre

MIT SIM

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da, azienda italiana che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, sono state(EGM) con decorrenza dal 2 novembre 2023 e saranno negoziate a partire dal 6 novembre 2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso , Xenia sbarcherà a Piazza Affari con unadi circa 9,1 milioni di euro, dopo aver2,3 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Ildi collocamento è stato pari a 2,82 euro per azione, al di sotto del valore indicativo di 2,90 euro individuato in precedenza. Ilsi attesta al 25,44%. L'azionariato post-quotazione vede: PHI S.r.l. Unipersonale (riconducibile per il 100% a Ercolino Ranieri) al 69,71%; Ercolino Ranieri al 4,85%; Invitalia S.p.A. (tramite Fondo Cresci al Sud) al 8,85%.è l'Euronext Growth Advisor ed è stato Global Coordinator dell'offerta.è lo Specialist.