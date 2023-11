Wall Street positiva dopo dati su mercato del lavoro. Soffre Apple

Restaurant Brands

Cboe

Block

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -dopo che i dati sul mercato del lavoro hanno mostrato che, rafforzando le speranze degli investitori che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse.In particolare, secondo i dati pubblicati dal Bureau of Labour Statistics , sono stati aggiunti 150 mila posti di lavoro nei settori non agricoli () a ottobre, dopo che a settembre erano state create 297 mila buste paga, mentre gli analisti si attendevano un aumento di 180 mila di posti di lavoro. Inoltre, ilè aumentato leggermente al 3,9%, rispetto al 3,8% del mese precedente e al 3,8% del consensus.Resta alta l', con le indicazioni emerse fino ad ora che delineano unosoprattutto negli Stati Uniti. Secondo dati riportati dagli analisti di Intesa Sanpaolo, con circa il 75% delle società appartenenti all'S&P500 che hanno riportato, la crescita media degli utili è pari a circa l'1,6%, rispetto a una contrazione attesa a inizio reportistica e con una percentuale di sorprese positive (dati superiori alle stime di mercato) elevata.Tra i colossi USA che hanno rilasciato i, spiccano(che ha registrato ricavi in crescita e un utile in calo nel terzo trimestre 2023),(che ha segnalato un terzo trimestre oltre le attese grazie ai forti volumi di trading) e(che ha aumentato la guidance per l'intero anno e annunciato un buyback da 1 miliardo di dollari).Occhi puntati su, dopo che ieri sera ha pubblicato una(dando la colpa alla debolezza della domanda di iPad e wearable, soprattutto nel mercato chiave della Cina), nonostante abbia registrato risultati sopra le attese nell'ultimo trimestre, anche se le vendite complessive sono diminuite per il quarto trimestre consecutivo.Guardando ai, ilche sale dello 0,44% a 33.988 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.347 punti. Poco sopra la parità il(+0,49%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,4%).