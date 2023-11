BCE, Holzmann: pronti a rialzare i tassi se necessario

(Teleborsa) - "Io sono decisamente tra coloro che pensano che dovremmo essere molto cauti, che dovremmo essere, e certamente non dichiarare vittoria troppo presto". Lo ha affermato durante un evento, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), secondo quanto riporta Reuters.. Prima o poi succederà, ma per il momento non la vedo", ha aggiunto Holzmann.Alla domanda se fosse preoccupato per le prospettive di crescita, ha risposto: "Non proprio, perché bisogna pensare che abbiamo aumentato i tassi di 450 punti base in Europa e nonostante questo importante incremento abbiamo ancora la stagflazione, quindi potrebbe essere molto, molto peggio. Quindi, alla luce di ciò,".