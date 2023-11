BF, prezzo nuove azioni AuCap superiore a quotazioni di borsa

BF

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha, che avrà luogo mediante emissione di massime 74.823.826 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti. Ilper ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 1 euro capitale sociale e quanto a 3 euro a sovrapprezzo. Il controvalore complessivo è pari a massimi 299.295.304 euro.Il CdA ha fissato un prezzo di offerta a undelle azioni BF, in quanto le quotazioni di borsa delle azioni BF hanno, a giudizio dello stesso CdA, unin quanto: anche sulla base di analisi formulate da propri consulenti strategici nel contesto della redazione del piano industriale, BF costituisce, a livello globale, un operatore con caratteristiche uniche (non sono ravvisabili sul mercato nazionale e internazionale altri operatori quotati che presidiano tutte le fasi della filiera agro-industriale); storicamente il titolo BF si caratterizza per ilTale decisione "può fornire al mercato una indicazione di quelle che BF ritiene essere le prospettive di crescita e di valorizzazione della società e del Gruppo BF nel contesto della realizzazione del piano industriale e così contribuire a un miglior apprezzamento del valore del Gruppo BF da parte del mercato e degli investitori istituzionali - si legge in una nota - Tali elementi, a giudizio del CdA, potrebbero innescare, nel tempo, un, con evidenti benefici per la società".Evidenziando che un prezzo di offerta a premioin quanto un azionista potrebbe più convenientemente acquistare azioni sul mercato (possibilità peraltro limitata, nel caso di BF, dalla ridotta liquidità del titolo), il CdA ha tuttavia osservato che sono stati raccoltidi sottoscrizione da parte degli azionisti(i quali attualmente detengono complessivamente il 50,62% del capitale) per un importo complessivo di circa 150 milioni di euro, senza vincoli di prezzo.Il CdA ha infine considerato che, quanto alla prospettiva degli azionisti, un aumento a premio è comunque. Infatti, a parità di importo complessivo dell'aumento, viene emesso un minor numero di azioni rispetto a quello che si avrebbe in caso di fissazione di un prezzo di offerta a sconto.