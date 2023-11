Commissione UE chiede informazioni ad AliExpress per medicinali contraffatti

(Teleborsa) - Laha inviato formalmente ad, piattaforma di e-commerce cinese, una(DSA), chiedendo di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare gli obblighi relativi alla valutazione del rischio e alle misure di mitigazione per proteggere i consumatori online, in particolare per quanto riguarda la diffusione online di prodotti illegali come i"Il Digital Services Act non riguarda solo l'incitamento all'odio, la disinformazione e il cyberbullismo - ha commentato il Commissario per il Mercato interno,- È lì anche pervenduti nell'UE tramite piattaforme di e-commerce, compreso il numero crescente di medicinali e prodotti farmaceutici falsi e potenzialmente pericolosi per la vita venduti online".AliExpress deve fornire le informazioni richieste alla Commissione. Sulla base della valutazione delle risposte di AliExpress, la Commissione valuterà i prossimi passi. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66 del DSA. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della DSA, la Commissione può imporre sanzioni per informazioni errate, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni.A seguito della sua designazione come, AliExpress è tenuta a rispettare l'intera serie di disposizioni introdotte dalla DSA, inclusa la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e dannosi e di eventuali effetti negativi sull'esercizio di diritti fondamentali.