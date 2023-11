UniCredit e Teach For All, partnership paneuropea da 5,5 milioni di euro

UniCredit

(Teleborsa) -e il network globale per l'istruzionehanno avviato una, per fornire un'istruzione di qualità agli studenti delle scuole europee che versano in condizioni di povertà educativa e promuovere le pari opportunità in questo ambito in tutto il continente. Questa partnership trasformativa si concentrerà su sei paesi in cui la banca opera: Italia, Germania, Austria, Bulgaria, Romania e SlovacchiaLa nuova partnership costruisce le sue fondamenta sulla base della forte relazione tra Teach For All e il Gruppo, che con un investimento di circa 2 milioni di euro nel 2022, ha avuto un impatto profondo sull'istruzione dei giovani in tutta Europa. In un solo anno sono stati formati con successo 592 diversi insegnanti all'interno della rete Teach For All in Europa, migliorando le esperienze educative di oltre 40.600 studenti in tutto il continente."Oggi abbiamo annunciato il secondo capitolo della partnership paneuropea, che si basa su quanto abbiamo già raggiunto nell'ultimo anno e mezzo in vari paesi - ha detto durante la presentazione, Presidente di UniCredit Foundation - Il, e sentiamo una responsabilità verso l'educazione dei giovani europei, che saranno i leader del domani"."Siamo davvero fieri della collaborazione, che- ha aggiunto - Stiamo prendendo azioni concrete che supportano la nostra strategia ESG, in particolare la S, con questa collaborazione che avrà un impatto sull'Europa nei decenni a venire".La collaborazione dell'anno scorso con Teach for All ha consentito, in Italia, di raggiungere ben 3.700 studenti e, con la nuova partnership la Fondazione supporterà Teach for Italy a. L'investimento di 5,5 milioni di euro aiuterà infatti la Fondazione e Teach For All a ottenere risultati ancora più significativi, consentendo agli insegnanti della rete Teach For All in formazione e alle comunità locali diche offrano un'istruzione di qualità a tutti i bambini, anno dopo anno. La Fondazione e i partner della rete Teach For All formeranno pertanto oltre 1.400 insegnanti trasformativi, che forniranno istruzione a oltre 83.000 studenti entro il 2026."Siamo davvero contenti e onorati di questa partnership, che sarà trasformativa per il nostro network e per l'educazione in Europa - ha detto, CEO e Co-Founder di Teach For All - Ci sono davvero, soprattutto per i gruppi più marginalizzati, con il Covid che ha peggiorato le cose, in scia a problemi strutturali come l'invecchiamento degli insegnanti"."Questa partnership è trasformativa per noi e non potrebbe arrivare in un momento più importante - ha aggiunto, Direttore Generale di Teach For Italy - L'Italia è in una crisi educativa, aggravata dal Covid. Abbiamo alcuni dei tassi più elevanti di abbondono scolastico, ma quello che ci preoccupa di più è, con l'Italia che è indietro nei programmi di training per i giovani".La partnership "permetterà a Teach For Italy di- ha sottolineato Pastorelli - Grazie ad UniCredit Foundation, infatti, Teach For Italy riuscirà ad essere presente in un minimo di 100 scuole in contesti di povertà educativa in tutta Italia entro il 2025-26, tramite la selezione, formazione e l'accompagnamento di un minimo di 120 docenti fellows all'anno".