Xenia debutta su EGM con il botto: Ranieri: "Il coronamento di un lungo percorso"

(Teleborsa) -, le cui azioni sono entrate oggi sul mercato, ad un prezzo diL'azienda attiva nel settore turistico-alberghiero ha debuttato a Piazza Affari con una cdi euro, dopo averfinalizzato all'IPO. Ilsi attesta alIlper azione risultava al di sotto del valore indicativo di 2,90 euro individuato in precedenza, ma l'accoglienza del mercato è stata a dir poco calorosa wd ha spinto in alto il prezzo post-IPO. L'azionariato post-quotazione vede: PHI S.r.l. Unipersonale (riconducibile per il 100% a Ercolino Ranieri) detenere una quota del 69,71%; Ercolino Ranieri del 4,85%; Invitalia S.p.A. (tramite Fondo Cresci al Sud) del 8,85%.L'IPO - ha spiegato"arriva dopo un, nel quale abbiamo creduto molto. Questa è un'operazione nella quale crediamo molto e siamo certi ci aiuterà a sviluppare più velocemente e in modo più stabile i nostri progetti aziendali".Lariconosciuta a Xenia - ha spiegato il fondatore - "negli ultimi otto anni, nel corso dei quali abbiamo costruito non solo politiche di sostenibilità importanti e strutturate, ma l'anno scorso siamo anche riusciti a pubblicare la seconda edizione dl nostro, all'interno del quale abbiamo fatto convergere gli obiettivi diche abbiamo come società Benefit con le iniziative di sostenibilità ambientale e sociale che l'azienda si è impegnata a portare avanti. La certificazione B Corp è in un certo senso la summa di tutto questo percorso".A proposito del futuro, Ranieri auspica di poter "sul gruppo alberghierocon nuove acquisizioni di strutture nell'area Centro-Nord Italia; sulleacquisendo nuovi clienti soprattutto in ambito europeo;acquisendo ancora nuove strutture di rappresentanza nei prossimi tre anni".prospetta una "e prevede unadove si prevede di acquisire nuove strutture.Il punto di forza? "Riteniamo che il- spiega l'Ad - perché mette insieme delleche ci consentono di averedai quali estrarre set informativi che probabilmente ci consentono di arrivare sul mercato con operazioni o strategie più chiare rispetto a quelle che può avere un operatore singolo di hotellerie o un operatore singolo di accomodation".