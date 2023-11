Banca Finint, Stefano Rossetti è Senior Advisor e nel CdA di Finint Investments

Unicredit

(Teleborsa) - Ilha annunciato l'avvio della collaborazione conche, in qualità di, opera a fianco del Gruppo bancario per ampliare e consolidare le opportunità di business e il network delle relazioni, in particolare nel Corporate Banking. Stefano Rossetti è entrato inoltre a far parte comeRossetti hanel Credito Romagnolo, dove nel tempo ha ricoperto incarichi di crescente importanza accompagnando la crescita dell'Istituto, fino a ricoprire inil ruolo di Responsabile prima del segmento SME Italy e successivamente del Corporate Italy. Dal 2013 al 2019 è stato Direttore Generale di Unipol Banca e membro del Management Committee del Gruppo, sino alla fusione per incorporazione in, dove da novembre 2019 a dicembre 2022 ha assunto la carica di Vice Direttore Generale Vicario.Rossetti ha inoltre ricoperto numerosi, tra cui quello di Vice Presidente di Unione Fiduciaria, Consigliere dell'ABI, del Fondo lnterbancario della Tutela dei Depositi e dei Risparmi, di Bancomat e di Nomisma, oltre che quello di Componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Comune di Modena e Ravenna, e Membro della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Modena."Sonocome Stefano Rossetti che si aggiunge alla squadra di grandi professionisti che si sono uniti al nostro Gruppo nel tempo - ha commentatodi Banca Finint - Sono certo che la sua quarantennale esperienza nel mondo bancario apporterà un importante contributo che ci permetterà di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita nel segmento corporate e nella promozione di strumenti finanziari innovativi a servizio dell'impresa che da sempre rappresenta uno dei nostri tratti distintivi".