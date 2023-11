Carlyle, utile in calo nel terzo trimestre. AUM a 382 miliardi di dollari

Carlyle Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha chiuso ilcon(che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) pari a 367,4 milioni di dollari, in calo rispetto ai 644,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si traduce in un utile distribuibile per azione di 87 centesimi, superiore alla stima media degli analisti di 72 centesimi, secondo i dati LSEG.L'attribuibile agli azionisti è stato di 81 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2023, o 0,22 dollari per azione."Il nostro portafoglio continua a performare nonostante un contesto sempre più complesso, e i nostri team di investimento globali restano concentrati sulla ricerca di opportunità per generare alfa in eccesso - ha commentato il- Rimango fiducioso che Carlyle sia ben posizionata per offrire risultati ai nostri investitori e azionisti mentre sfruttiamo il nostro slancio e agiamo per allineare l'azienda alla crescita".Inè pari a 382 miliardi di dollari al 30 settembre 2023, in calo dell'1% rispetto al trimestre precedente ma in aumento del 3% rispetto al quarto trimestre del 2022. L'AUM totale è leggermente diminuito rispetto al secondo trimestre del 2023 a causa di una diminuzione del valore degli asset coperti dall'accordo di consulenza strategica con Fortitude, l'impatto negativo della conversione dei fondi denominati in euro in dollari statunitensi nonché le distribuzioni di fondi, parzialmente compensati dal nuovo capitale raccolto e dal modesto apprezzamento nel periodo.Ilè pari a 71 miliardi di dollari al 30 settembre 2023, leggermente diminuito rispetto ai 72 miliardi di dollari dello scorso trimestre.