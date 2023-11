Ecomondo 2023: Acea vince il premio EMAS per il termovalorizzatore di San Vittore

Gruppo Acea

(Teleborsa) - Ilpartecipa ad, la più importante fiera delladell’area euro-mediterranea, che prende il via oggi a Rimini, e vince, per il secondo anno consecutivo, il(Eco-Management and Audit Scheme) nella categoria “Progetti che prevedono l’adozione di energia da fonti rinnovabili nell’ottica dell’autonomia energetica”. Il progetto premiato è stato studiato per migliorare la prestazione energetica delsituato ain provincia di Frosinone. A ritirare il riconoscimento, Ceo di Acea Ambiente, la società del Gruppo che, con 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti ogni anno, è uno dei maggiori player nazionali di questo settore.Il, promosso dal Comitato per l'Ecolabel, l'Ecoaudit e l'ISPRA, rappresenta un importante attestato per le imprese virtuose in possesso di una registrazione EMAS, alle quali viene riconosciuto l’impegno profuso nel campo dellaAcea Ambiente era risultata vincitrice anche nel 2022, per le migliori iniziative di economia circolare.Nell’edizione di quest’anno, inoltre, il Gruppo Acea presenta, all’interno del suodi circa 200 metri quadrati, la piattaforma digitale TOUR Acea 2023 per visite interattive e virtuali in 3D agli impianti di Acea Ambiente. Creata in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente, questa piattaforma rappresenta un’alternativa ai tour in presenza e offre la possibilità di comprendere i processi che trasformano i rifiuti in risorse.” invece è una nuova centralina per il controllo e il monitoraggio della qualità dell’aria. Sviluppata da Acea Elabori, è costituita da rilevatori chimici quali-quantitativi delle emissioni ed è già stata usata in quattro campagne di monitoraggio. Insieme agli esperti didi “” e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato realizzato poi anche un progetto di biomonitoraggio, presso il termovalorizzatore di San Vittore, attraverso l’utilizzo di 150mila api. Molto sensibili al rilevamento delle polveri ultrafini e dei PM10, PM2.5, queste sentinelle dell’ambiente hanno dimostrato che nelle polveri raccolte non c’è alcuna traccia di emissioni dell’impianto. “Urbees” è stato esteso al polo impiantistico di Orvieto dove è stato realizzato un giardino naturalistico per il reinsediamento di alcune specie animali.Denominatore comune di questi progetti e di queste iniziative, unche ha l’obiettivo di contribuire alla transizione verso un ecosistema sostenibile, in cui lo sviluppo industriale si coniuga con il rispetto e la tutela dell’ambiente. Protezione del territorio, uso sostenibile delle risorse e infrastrutture eco-compatibili sono gli obiettivi delladel Gruppo, confermata sia dai progetti presentati dall’area Ambiente, sia dalle strategie adottate nel. In quest’ultimo settore, il Gruppo, con 9 milioni di abitanti serviti, distribuiti in 5 regioni, è il più grande operatore nazionale.