Esautomotion, KT&Partners rivede Fair Value a 8,10 euro/azione

(Teleborsa) - KT&Partners ha rivisto il Fair Value a 8,10 euro per azione, su, conNei primi nove mesi del 2023, idella società attiva nel settore dell’automazione industriale attraverso la produzione di sistemi di controllo numerico (CNC), si sono attestati a 27,6 milioni (+8,8% a/a), principalmente grazie al contributo di 1,3 milioni derivante dal consolidamento di Sangalli Servomotori dal 1° luglio 2023.La performance è stata ancora più significativa - sottolineano - considerando il difficile scenario di mercato, in cui la divisione FA del leader di mercato FANUC ha registrato -21% a/a. A parità di perimetro, la società ha registrato ricavi per 26,3 milioni, +3,7% a/a (vs 25,3 milioni nei 9M22).Nel terzo trimestre 2023 i ricavi sono pari a 8,3 milioni (-7% a/a), a causa dello scenario macroeconomico incerto e del rallentamento del mercato. La(cassa) è pari a 1,5 milioni, in peggioramento di circa 8 milioni di euro rispetto ai 9,7 milioni del primo semestre 2023 alla luce dell’operazione Sangalli che ha comportato: un esborso di 5,4 milioni; un'opzione call di 3,5 milioni per il futuro acquisto del residuo 35%; il consolidamento deldi Sangalli per 0,4 milioni. Alla data del 27 ottobre 2023 la società deteneva n. 213mila azioni proprie.Sulla scia dei KPI finanziari per i primi 9M2023, "considerando anche la persistente incertezza dello scenario di mercato", sono state riviste al ribasso le attese per la top line FY2023-26. Nel FY23E isono attesi a 36,4 milioni (vs 40,9 milioni precedentemente stimati), in crescita a un CAGR22A-26E del 12%, fino a raggiungere 53,6 milioni nel FY26E (vs 57,8 milioni n previsti in precedenza). L’EBITDA FY23 è atteso al 26,4%, fino al 28,7% nel FY26E. L’FY23E è stimato pari a 9,6 milioni (rispetto a 10,8 milioni precedentemente stimati), fino a raggiungere 15,4 milioni nel FY26 (rispetto a 16,6 milioni precedentemente stimati), in crescita a un CAGR22A-26E del +15,4%. L’FY23E è atteso a 5,5 milioni (rispetto alle precedenti stime di 6,4 milioni) con un Net Margin pari al 15,1%, raggiungendo un utile netto di 10,3 milioni (rispetto a 11,1 milioni delle precedenti stime) e un Net Margin del 19,1% nel FY26E. Sono state riviste le attese sulla PFN per riflettere un maggiore assorbimento di CCN, con una PFN FY23E stimata a -2,9milioni (vs -5,6milioni delle stime precedenti), in progressivo miglioramento negli anni successivi fino a raggiungere -22,5milioni nel FY26E (rispetto a -26,5milioni previsti in precedenza).