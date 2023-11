KKR, utile in calo nel terzo trimestre. AUM a 528 miliardi di dollari

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento globale, ha comunicato che gli, che rappresentano la liquidità disponibile per il pagamento dei dividendi agli azionisti, sono scesi a 779,7 milioni di dollari nel terzo triemstre del 2023, in calo rispetto agli 835,2 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò ha comportato un utile distribuibile per azione di 88 centesimi, superiore alla stima media degli analisti di 82 centesimi, secondo i dati LSEG.L'attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 1,5 miliardi di dollari per il trimestre.L'è di 528 miliardi di dollari, in crescita del 6% su base annua, con 14 miliardi di dollari di nuovo capitale organico raccolto nel trimestre e 54 miliardi di dollari nel LTM.In merito alla, KKR ha segnalato che gli uncalled commitment per 99 miliardi di dollari rimangono diversificati nelle strategie di investimento dell'azienda."I nostri risultati dimostrano la durabilità, la diversità e la crescita della nostra attività - hanno commentato i CEO Joseph Y. Bae e Scott C. Nuttall - Stiamo raccogliendo e distribuendo capitali in tutte le nostre attività e regioni. Disponiamo di un portafoglio globale maturo che sta performando e offrendo opportunità di monetizzazione. E abbiamo molteplici modi per crescere, che ci portano a un".