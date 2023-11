Profilpas (Mapei), Enrico Barison nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) -è il, società acquisita dal gruppo Mapei a settembre 2022, specializzata nella produzione di profili per pavimenti e rivestimenti, canaline doccia e complementi di posa con sede a Cadoneghe (PD).Ladi Enrico Barisonnel mondo delle pavimentazioni resilienti e tessili. Consolida le sue competenze nel gruppo multinazionale Tarkett, partendo dall'ambito commerciale per arrivare alla gestione dell'intero processo legato alla vendita, con una responsabilità a livello Sud Europa.Con un'esperienza lavorativa di oltre trent'anni, Barison guiderà Profilpas nello, in Italia e nel resto del mondo, contribuendo aldella società nel gruppo Mapei, si legge in una nota.