Telefonica lancia OPA su controllata tedesca, sborserà circa 2 miliardi

Telefónica

(Teleborsa) -ha lanciato un' OPA per rilevare circa il 28% della controllata tedesca,, di cui già possiede oltre il 70%.Il gigante spagnolo delle telecomunicazioni ha messo sul piattoe rappresenta un premio di circa il 37,6% rispetto al prezzo di chiusura di Telefonica Deutschland alla Borsa di Francoforte, lunedì 6 novembre.Ildovrebbe dunque essere di circa 2 miliardi di euro.Lo annuncia il Gruppo in una nota che punta a "concentrarsi sui suoi principali mercati geografici, mentre resta fermo l'impegno nel mercato tedesco" definito "uno dei mercati di telecomunicazioni più attraenti e stabili in Europa".