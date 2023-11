TIM Brasil aumenta remunerazione azionisti. Utile 3° trimestre in forte crescita

TIM

(Teleborsa) -, la controllata del Gruppo, che ha chiuso il terzo trimestre con unae con un Arpu (ricavi medi per utente) ai livelli più alti del settore con 30,2 reais. Loltre 3 miliardi di reais ea 724 milioni di reais.È stato un trimestre ancora una volta caratterizzato dasul piano finanziario, operativo e commerciale", sp0iega il management, indicando che in aggiunta alla crescita dell'Ebitda e dell'utile c'è stata anche una, cresciuta del 76%.TIM Brasil ha anche annunciato una, annunciando undi reais nel 2023 dai circa 2,3 miliardi annunciati in precedenza.