TISG, ricavi ed EBITDA in netta crescita nei 9 mesi

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha chiuso iconper 262,2 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato pari a 43,2 milioni di euro, +31%, con un'incidenza sui ricavi del 16,5% rispetto al 15,7% nei primi nove mesi del 2022."Sononei primi nove mesi dell'anno, ad ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business e della resilienza del segmento di riferimento - ha commentato l'- Abbiamo ricevuto un riscontro estremamente positivo dal nostro ritorno al Monaco Yacht Show, e continueremo ad investire per portare avanti i progetti e le consegne che abbiamo in pipeline"."Le idee innovative e le competenze del nostro grande Team, insieme all'intensa passione per ciò che facciamo, ci permettono di, sempre ponendo l'accento sul rispetto della qualità, del timing e dell'attenzione al dettaglio, pilastri fondamentali del nostro modello di business", ha aggiunto.Il valore complessivo del(Order Book) - ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi non ancora consegnati alla clientela - al 30 settembre 2023 (Shipbuilding e Refit) è pari a 1.306 milioni di euro. Il valore complessivo dei contratti in essere relativi a yacht non ancora consegnati alla clientela, al netto dei ricavi già iscritti nel conto economico (Net Backlog) al 30 settembre 2023 (Shipbuilding e Refit), è pari a 647,5 milioni di euro.L'è pari a 31 milioni di euro al 30 settembre 2023, rispetto a un Indebitamento Finanziario Netto di 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Glidel periodo sono stati pari a 8,8 milioni di euro.