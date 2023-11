Valtecne, ricavi 9 mesi a 23,8 milioni trainati da business line Medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso iconpari a 23,8 milioni di euro, in crescita del 25,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (pari a 19 milioni)."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi dell'anno che evidenziano una crescita a doppia cifra dei ricavi di vendita - ha commentato l'- Laquesta crescita con un notevole incremento del 47,8%, rappresentando ora quasi il 60% dei nostri ricavi, segno evidente del successo della nostra strategia di investimento in questo ambito"."Questi risultati testimoniano il nostroin fase di quotazione. Continueremo a concentrarci sulla crescita nel settore Medicale, senza perdere quote di mercato nella business line Industriale", ha aggiunto.