Banca Profilo, utile 9 mesi sale a 10,6 milioni. Costo funding pesa su margine

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha chiuso icon unpari a 10,6 milioni di euro (25,7% a/a), in crescita di 2,2 milioni di euro rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso esercizio.Ildei primi nove mesi del 2023 è pari a 24,6 milioni di euro (-6,4% a/a) in riduzione rispetto ai 26,3 milioni di euro del corrispondente periodo del passato esercizio. La riduzione è determinata principalmente dall'incremento del costo del funding, parzialmente compensata dall'incremento del rendimento degli attivi legata alla dinamica dei tassi, sia nella componente titoli sia in quella degli impieghi in Private e Investment Banking.Lesono pari a 17,3 milioni di euro, in crescita rispetto al dato dei primi nove mesi del 2022 (+1,7% a/a). In crescita le commissioni relative all'attività di Intermediazione e quelle relative ai servizi bancari, compensate in parte dalla riduzione delle commissioni ricorrenti del Private Banking.La, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 5,8 miliardi di euro (+8,6% a/a), in crescita di circa 0,5 miliardi di euro rispetto ai 5,4 miliardi di euro del 30 settembre 2022. Il dato al 31 dicembre 2022 era pari a 5,6 miliardi di euro.Lo Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2023 evidenzia unpari a 2,1 miliardi di euro contro i 1,9 miliardi di euro di fine dicembre 2022 (+9,7% a/a) a seguito, principalmente, di un incremento del banking book. Ilè al 23,1%, in crescita a/a e tra i più elevati del mercato, a conferma della solidità patrimoniale.