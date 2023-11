Biogen abbassa le previsioni di EPS annuale

Biogen

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo delle biotecnologie, ha chiuso ilconpari a 2.530 milioni di dollari (+1%) eddi -0,47 dollari (vs 7,84 dollari un anno fa)., Biogen ha guadagnato 4,36 dollari per azione, battendo la stima media degli analisti di 3,97 dollari, secondo i dati LSEG."Riteniamo di disporre degli elementi chiave per posizionare Biogen verso una crescita sostenibile a lungo termine - ha commentato il- Biogen ha compiuto progressi significativi rispetto alle priorità aziendali delineate all'inizio dell'anno. Solo durante il terzo trimestre, abbiamo ricevuto l'approvazione della FDA per LEQEMBI e ZURZUVAE, abbiamo annunciato la chiusura della transazione Reata e abbiamo avviato il nostro programma di risparmio sui costi Fit for Growth da 1 miliardo di dollari. Guardando al futuro,".Biogenun profitto per azione rettificatocompreso tra 14,50 e 15,00 dollari, rispetto ai 15-16 dollari previsti in precedenza, e ricavi in calo a un tasso "low-single digit" rispetto al 2022, contro una previsione precedenza di diminuzione a un tasso "mid-single digit".