Borse europee deboli, Piazza Affari in calo con le banche

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori pesano i commenti dei funzionari della Federal Reserve arrivati nelle ultime ore, che hanno suggerito che la. In particolare, il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari e il governatore Michelle Bowman hanno avvertito che la banca centrale probabilmente dovrà aumentare nuovamente i tassi, a fronte di un'inflazione vischiosa e della resilienza dell'economia statunitense.I dati finali sulla dinamica deiper il mese di ottobre hanno confermato le stime preliminari (+3,8% su anno), mentre lesono risultate in calo nel mese di settembre.Lieve calo dell', che scende a quota 1,067. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.966,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,17%.Aumenta di poco lo, che si porta a +183 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,49%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resta vicino alla parità(+0,03%), e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,65%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.084 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,15%); leggermente negativo il(-0,28%).di Piazza Affari,avanza dello 0,59%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,37%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,71%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%.del FTSE MidCap,(+4,01%),(+2,49%),(+1,62%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,92%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,14%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.