Gruppo GADA (Palex Medical) acquisisce il 100% di Burke & Burke

(Teleborsa) - Il Gruppo, leader nella distribuzione di medical device e nell'erogazione di servizi sanitari integrati, ha, azienda leader in Italia nella fornitura di apparecchiature e soluzioni altamente tecnologiche per l'area critica (reparti di terapia intensiva adulti e neonatale), la pneumologia, la fisiopatologia respiratoria e l'anestesia. L'acquisto è avvenuto da Innova Club1, Hat Technology Fund 4 e soci di minoranza.GADA è controllata da, il principale fornitore indipendente nel Sud Europa di apparecchiature e soluzioni di tecnologia medica ad alto valore aggiunto (MedTech) per ospedali e laboratori pubblici e privati in Spagna, Portogallo e Italia. Palex Medical è controllata dal fondo di private equity, a cui si è aggiunto il fondo Apax Partners a seguito di un accordo raggiunto nel mese di luglio 2023."Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita della società e i risultati della exit del nostro fondo Hat Technology Fund 4, lead investor nell'operazione, lo confermano - ha commentato, co-fondatore e CEO di HAT SGR - Siamo certi che Burke & Burke, insieme a GADA e Palex Medical, potrà continuare il percorso di sviluppo intrapreso. Nell'era post Covid, il med-tech rappresenta un settore chiave che non ha espresso ancora tutto il suo potenziale".Abbiamo portato avanti con successo - ha aggiunto, presidente di Burke & Burke, AD di Innova Investments - anche grazie al notevole contributo del management, un progetto industriale che ha visto crescere l'azienda e consolidare una posizione di leadership nel suo settore. Siamo felici di aver traghettato Burke & Burke all'interno di un gruppo internazionale come Palex Medical e di aver generato, a distanza di poco piu' di due anni, un ottimo rendimento".